M

e gustaría reflexionar en mis próximas entregas sobre los enormes retos que enfrentamos tanto los mexicanos como la clase política y, sobre todo, el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero antes me gustaría establecer algunas coordenadas relacionadas con el gobierno de AMLO.

Los positivos. El sexenio del presidente López Obrador puede registrar entre sus logros tres de suma importancia: la política salarial a partir de los aumentos continuos en el salario mínimo, con una reducción importante de la pobreza como consecuencia de esta estrategia; los programas sociales de transferencias y las remesas; y la estabilidad macroeconómica, a pesar de que en el sexenio el crecimiento económico siguió estancado y muy por debajo de las necesidades del país.

Negativos. Tres son también las graves lacras en esos años: el desastre en el sistema de salud que se ilustra, pero no se agota, en la dramática experiencia de la pandemia; el cada vez mas deteriorado sistema nacional de educación, y la metástasis social del crimen organizado.

La principal disputa. Los últimos años del gobierno de AMLO también han permitido focalizar que la tensión central que será el eje de las disputas y de las propuestas políticas en el futuro inmediato se refiere a la concepción y la arquitectura institucional de la democracia constitucional frente a la incipiente emergencia –en México y en muchos países del mundo– de la democracia plebiscitaria o la democracia de audiencias, como gusta llamarla Nadia Urbinati. A la luz de la democracia representativa se trata una versión desfigurada.

Lo que no tiene precio. En medio de una violencia generalizada en muchas regiones del país, con costos inenarrables en vidas humanas, con un sistema de partidos colapsado, el desprestigio de las instituciones de la democracia representativa –con notables excepciones–, la débil presencia de instancias de intermediación, y marcadas narrativas polarizadas; la estabilidad de política durante el régimen lopezobradorista mantuvo, con sus costosos errores y retrocesos, una frágil estabilidad política.