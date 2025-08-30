▲ Revocar los aranceles impuestos por Donald Trump significa la ruina financiera para EU, advierte el Departamento de Justicia. Foto Ap

Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 14

Washington. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó ayer que la mayoría de los aranceles de Donald Trump son ilegales, lo que socava el uso que el presidente republicano hace de los gravámenes como herramienta clave de su política económica internacional.

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal determinó que Trump no estaba legalmente autorizado para declarar emergencias nacionales y aplicar impuestos a las importaciones procedentes de casi todos los países del mundo, en gran medida ratificando una decisión de mayo de un tribunal federal de comercio de Nueva York.

“La ley otorga al presidente una autoridad significativa para emprender una serie de acciones en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de gravar con impuestos”, escribieron los jueces en una decisión de siete votos a favor y cuatro en contra.

Sin embargo, el tribunal permitió que los aranceles permanezcan vigentes hasta el 14 de octubre para dar al gobierno federal la oportunidad de presentar un recurso ante la Corte Suprema.

El mandatario respondió diciendo que la sentencia era incorrecta y que todos los aranceles se mantenían. “¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social.

El republicano ha convertido los aranceles en un pilar de la política exterior estadunidense en su segundo mandato, utilizándolos para ejercer presión y orillar a países a aceptar acuerdos comerciales desiguales, incluso a renegociar tratados.