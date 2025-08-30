Deportes
Ver día anteriorSábado 30 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/30. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Deportes/Mets rompen récord de carreras como locales/
A nterior
 
Al cierre
Mets rompen récord de carreras como locales
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. a27

Nueva York., Con una sólida labor de Jonah Tong, quien permitió una carrera limpia en cinco entradas al debutar en Grandes Ligas, sumada a los seis jonrones de sus bombarderos, los Mets de Nueva York consagraron una noche récord y doblegaron 19-9 a los Marlines de Miami. La novena neoyorquina estableció así una nueva marca de la franquicia, al conseguir el mayor número de carreras como locales. Además, Tong ponchó a seis sin dar bases por bolas, con su lanzamiento poco ortodoxo por encima del brazo.

A nterior