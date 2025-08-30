Ap

Nueva York., Con una sólida labor de Jonah Tong, quien permitió una carrera limpia en cinco entradas al debutar en Grandes Ligas, sumada a los seis jonrones de sus bombarderos, los Mets de Nueva York consagraron una noche récord y doblegaron 19-9 a los Marlines de Miami. La novena neoyorquina estableció así una nueva marca de la franquicia, al conseguir el mayor número de carreras como locales. Además, Tong ponchó a seis sin dar bases por bolas, con su lanzamiento poco ortodoxo por encima del brazo.