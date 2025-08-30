De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. a27

El Monterrey marcó la brecha que existe entre el primero y el último lugar en la Liga Mx. Para abrir el telón de la séptima fecha en el estadio Cuauhtémoc La Pandilla recurrió al talento del español Sergio Canales, figura con un triplete de goles, el primero de su carrera, para dejar en claro que el liderato del torneo mexicano le pertenece y que el sotanero Puebla, que cayó por goleada 4-2, está lejos de competir a su altura.

Desde su debut con derrota ante el Pachuca (3-0), los regiomontanos registran seis triunfos de forma consecutiva. Tienen la ofensiva más goleadora (17) y la mayor cantidad de puntos (18), cinco veces más comparado con los que ha conseguido La Franja (4) en el fondo de la clasificación. Si bien Ricardo Marín ilusionó a los locales con un gol sorpresa (30), Canales los regresó a la realidad con tres anotaciones (39, 63 y 67), la primera desde el manchón de penalti. Lucas Ocampos (45+4), por la misma vía, hizo el cuarto.