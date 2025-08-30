Sergio Canales marca el primer triplete de su carrera
Sábado 30 de agosto de 2025, p. a27
El Monterrey marcó la brecha que existe entre el primero y el último lugar en la Liga Mx. Para abrir el telón de la séptima fecha en el estadio Cuauhtémoc La Pandilla recurrió al talento del español Sergio Canales, figura con un triplete de goles, el primero de su carrera, para dejar en claro que el liderato del torneo mexicano le pertenece y que el sotanero Puebla, que cayó por goleada 4-2, está lejos de competir a su altura.
Desde su debut con derrota ante el Pachuca (3-0), los regiomontanos registran seis triunfos de forma consecutiva. Tienen la ofensiva más goleadora (17) y la mayor cantidad de puntos (18), cinco veces más comparado con los que ha conseguido La Franja (4) en el fondo de la clasificación. Si bien Ricardo Marín ilusionó a los locales con un gol sorpresa (30), Canales los regresó a la realidad con tres anotaciones (39, 63 y 67), la primera desde el manchón de penalti. Lucas Ocampos (45+4), por la misma vía, hizo el cuarto.
Sólo Carlos Baltazar, ya cuando Rayados había bajado las revoluciones, logró decorar el resultado final con el segundo tanto de los locales (84).
En el estadio Alfonso Lastras, el Toluca hizo valer su condición de campeón. Tras sólo una victoria en cuatro partidos recientes, el equipo escarlata reaccionó y ganó por 3-1 ante Atlético de San Luis para regresar al grupo de los cuatro mejores clasificados de la competencia.
El mexicano Alexis Vega (29) y el paraguayo Robert Morales (61), autores del primero y tercer gol de la noche, se encargaron de ratificar el dominio que impusieron los Diablos sobre el terreno de juego.
Con 13 puntos de los 21 que se han puesto en juego, Los Diablos Rojos escalaron a la cuarta posición del torneo luego de un empate y una derrota. En la Liga Mx Femenil, Rayadas y Bravas igualaron 1-1 en el inicio de la novena jornada.