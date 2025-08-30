Josefina Quintero y Óscar Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. a11

El partido entre América y Pachuca, previsto para este sábado se llevará a cabo a puerta cerrada, luego de que la seguridad del club de las Águilas cerró el jueves la vía pública durante un encuentro de la Liga Mx Femenil, e impidió el acceso a los habitantes de la colonia Ciudad de los Deportes, informó la alcaldía Benito Juárez.

La Liga Mx calificó el hecho de acción arbitraria y respaldó la postura emitida por parte de autoridades del Grupo Ollamani, el cual opera el estadio Banorte –anteriormente llamado estadio Azteca– en la que aclaró que el equipo “no tiene personal de seguridad” y quienes cerraron la calle fueron policías de la Ciudad de México, de acuerdo con el plan de seguridad de la propia alcaldía.

“La Liga lamenta la arbitrariedad cometida por la alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”, manifestó el torneo en un comunicado en su cuenta oficial de X. “Respaldamos totalmente la postura del club América y esperamos que la alcaldía rectifique su decisión”, agregó.