Sábado 30 de agosto de 2025, p. a11
El partido entre América y Pachuca, previsto para este sábado se llevará a cabo a puerta cerrada, luego de que la seguridad del club de las Águilas cerró el jueves la vía pública durante un encuentro de la Liga Mx Femenil, e impidió el acceso a los habitantes de la colonia Ciudad de los Deportes, informó la alcaldía Benito Juárez.
La Liga Mx calificó el hecho de acción arbitraria y respaldó la postura emitida por parte de autoridades del Grupo Ollamani, el cual opera el estadio Banorte –anteriormente llamado estadio Azteca– en la que aclaró que el equipo “no tiene personal de seguridad” y quienes cerraron la calle fueron policías de la Ciudad de México, de acuerdo con el plan de seguridad de la propia alcaldía.
“La Liga lamenta la arbitrariedad cometida por la alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición”, manifestó el torneo en un comunicado en su cuenta oficial de X. “Respaldamos totalmente la postura del club América y esperamos que la alcaldía rectifique su decisión”, agregó.
La alcaldía argumentó que hubo “extralimitaciones del personal de seguridad del América al cerrar la calle Indiana” y que se vio afectada una mujer que requería atención médica. Grupo Ollamani respondió a dichos señalamientos y aseguró que “el club no tiene personal de seguridad”.
Medidas de seguridad
Según el comunicado difundido por la demarcación, se desplegó el operativo ladrillera, donde se establecen los cierres y aperturas de vialidades de acuerdo con los aforos al estadio. Asimismo, se advirtió que mientras el club América “no demuestre que su personal o la empresa que presta los servicios de seguridad están debidamente capacitados y acreditados, no se podrán realizar los eventos a puerta abierta”.
Finalmente, el organismo dirigido por Mikel Arriola, conforme a “sus facultades y en apego al reglamento de competencia”, reiteró su apoyo al equipo americanista para que el partido se lleve a cabo de la mejor manera posible.