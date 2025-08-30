Afp

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. a11

Zandvoort. En el regreso de la Fórmula 1 después de un breve parón de tres semanas, el británico Lando Norris dominó la primera y la segunda sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Países Bajos, ayer en Zandvoort, donde el veterano español Fernando Alonso sorprendió con su Aston Martin al ser el segundo más rápido en la última práctica del día.

Bajo un cielo nublado, pero con el asfalto seco, Norris evidenció una vez más el dominio de los McLaren.

Su compañero de escudería, el australiano líder del Mundial, Oscar Piastri, completó el top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida de este viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull.

El siete veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, quien tuvo en esta jornada un trompo sin consecuencias, firmó el sexto mejor crono y su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, el octavo.

En un meritorio noveno lugar quedó el argentino Franco Colapinto con su Alpine.