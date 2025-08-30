Sábado 30 de agosto de 2025, p. a11
Zandvoort. En el regreso de la Fórmula 1 después de un breve parón de tres semanas, el británico Lando Norris dominó la primera y la segunda sesiones de ensayos libres del Gran Premio de Países Bajos, ayer en Zandvoort, donde el veterano español Fernando Alonso sorprendió con su Aston Martin al ser el segundo más rápido en la última práctica del día.
Bajo un cielo nublado, pero con el asfalto seco, Norris evidenció una vez más el dominio de los McLaren.
Su compañero de escudería, el australiano líder del Mundial, Oscar Piastri, completó el top 3 de la jornada. Apenas 89 milésimas de segundo separaron a los dos McLaren.
Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) fue cuarto en la segunda sesión, la más rápida de este viernes y la que dio los mejores tiempos, mientras el ídolo local, Max Verstappen, fue quinto con su Red Bull.
El siete veces campeón mundial, el británico Lewis Hamilton, quien tuvo en esta jornada un trompo sin consecuencias, firmó el sexto mejor crono y su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, el octavo.
En un meritorio noveno lugar quedó el argentino Franco Colapinto con su Alpine.
La última hora de ensayos de este viernes estuvo marcada por la salida de pista de Lance Stroll, quien perdió el control de su Aston Martin y golpeó contra un muro a gran velocidad. El canadiense había firmado el tercer mejor registro en la primera sesión.
El accidente provocó una bandera roja durante 10 minutos, tiempo necesario para limpiar la pista y garantizar la seguridad.
El tailandés Alexander Albon (Williams) también se salió de pista 20 minutos después provocando otra interrupción.
En el Mundial de pilotos, Piastri tiene apenas nueve puntos de ventaja sobre Norris y el resto de la temporada se presenta como un emocionante pulso entre los McLaren para saber cuál de los dos sucederá a Verstappen como campeón.
Hoy, los pilotos podrán realizar los ajustes necesarios en sus monoplazas durante la tercera y última sesión de ensayos libres, antes de afrontar la clasificación, la cual determinará el orden de la parrilla de salida de la carrera del domingo, la decimoquinta cita de las 24 de la temporada.