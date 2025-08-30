Alcaraz y Djokovic se instalan en octavos
Las tenistas mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos tuvieron un debut exitoso en la categoría dobles femenil del Abierto de Estados Unidos tras ganar ayer sus respectivos encuentros de primera ronda, en una jornada en la que el español Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final tras vencer al italiano Luciano Darderi.
Luego de protagonizar el pasado jueves un emocionante partido en la categoría individual, en el que terminó por caer ante la francesa Diane Parry, Zarazúa participó en dobles junto con la japonesa Miyu Kato, y ambas derrotaron 6-1 y 6-3 a la dupla conformada por la rusa Anastasia Pavliuchénkova y la suiza Rebeka Masarova, con lo que consiguieron su boleto a la segunda ronda del torneo.
Este sábado se medirán ante Fanny Stollár, de Hungría, y Wu Fang-hsein, de Taiwán, por el pase a la tercera ronda.
A su vez, Olmos y la checa Anna Siskova superaron por 7-6 y 6-4 a la eslovaca Rebecca Šramková y a la también checa Linda Nosková para avanzar a la siguiente fase, donde se enfrentarán a la neerlandesa Demi Schuurs y a la estadunidense Asia Muhammad.
En un partido que encendió brevemente las alarmas al ser atendido en una rodilla, y donde consiguió su triunfo número 80 en torneos de Grand Slam, Alcaraz barrió a Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en apenas una hora y 43 minutos de juego.
El número dos del mundo, quien suma 33 victorias en sus últimos 34 partidos, no ha perdido un set en sus tres primeras rondas en Nueva York.
Ayer le tocó abrir el programa matinal en lo que parecía un duelo muy plácido ante Darderi hasta la incertidumbre que apareció en el segundo set.
Con el parcial igualado 4-4, y después de que el italiano le asestara el primer break del torneo, Alcaraz sufrió un percance en la rodilla derecha al ejecutar un saque y pidió un tiempo muerto médico para ser atendido.
Tras recibir un masaje en la pierna, el español regresó a la pista en aparente buen estado físico para embolsarse el segundo y el tercer set.
A su vez, el serbio Novak Djokovic, número siete del mundo, también calificó a octavos tras imponerse en dos horas y 47 minutos al británico Cameron Norrie por 6-4, 6-7 (4/7), 6-2 y 6-3.
El balcánico, quien busca su ansiado título 25 de Grand Slam y quien tuvo que ser atendido por aparentes problemas en la parte baja de la espalda, es el jugador más veterano en llegar a octavos del Abierto de EU desde el estadunidense Jimmy Connors en 1991.
En la rama femenil, la bielorrusa Aryna Sabalenka tomó revancha cuatro años después ante la canadiense Leylah Fernández, a quién superó por 6-3 y 7-6 (7/2) para llegar a octavos de final. Esta última había vencido a la actual número uno mundial en las semifinales del torneo en 2021.
La británica Emma Raducanu se despidió de su mejor Abierto de EU desde el título que ganó en 2021 tras caer por 6-1 y 6-2 frente a la kazaja Elena Rybakina, quien avanzó por primera vez a octavos.