▲ En un partido donde consiguió su triunfo 80 en torneos de Grand Slam, el español Carlos Alcaraz (en la imagen) avanzó a octavos de final tras vencer al italiano Luciano Darderi. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. a11

Las tenistas mexicanas Renata Zarazúa y Giuliana Olmos tuvieron un debut exitoso en la categoría dobles femenil del Abierto de Estados Unidos tras ganar ayer sus respectivos encuentros de primera ronda, en una jornada en la que el español Carlos Alcaraz avanzó a octavos de final tras vencer al italiano Luciano Darderi.

Luego de protagonizar el pasado jueves un emocionante partido en la categoría individual, en el que terminó por caer ante la francesa Diane Parry, Zarazúa participó en dobles junto con la japonesa Miyu Kato, y ambas derrotaron 6-1 y 6-3 a la dupla conformada por la rusa Anastasia Pavliuchénkova y la suiza Rebeka Masarova, con lo que consiguieron su boleto a la segunda ronda del torneo.

Este sábado se medirán ante Fanny Stollár, de Hungría, y Wu Fang-hsein, de Taiwán, por el pase a la tercera ronda.

A su vez, Olmos y la checa Anna Siskova superaron por 7-6 y 6-4 a la eslovaca Rebecca Šramková y a la también checa Linda Nosková para avanzar a la siguiente fase, donde se enfrentarán a la neerlandesa Demi Schuurs y a la estadunidense Asia Muhammad.

En un partido que encendió brevemente las alarmas al ser atendido en una rodilla, y donde consiguió su triunfo número 80 en torneos de Grand Slam, Alcaraz barrió a Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en apenas una hora y 43 minutos de juego.

El número dos del mundo, quien suma 33 victorias en sus últimos 34 partidos, no ha perdido un set en sus tres primeras rondas en Nueva York.