Sábado 30 de agosto de 2025, p. a10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo analiza regalar el boleto 001 para el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol, que antier le otorgó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Estoy pensando “dárselo a una niña, a una joven, que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio (Azteca)”, adelantó la mandataria.

Ayer en la mañanera del pueblo, resaltó sentirse “muy contenta” porque “ya falta poco” para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, el 11 de junio.

“Estamos muy emocionados, es un momento muy especial. Cerca de 6 mil millones de personas ven la inauguración; es el espectáculo que más se ve”, añadió.

La jefa del Ejecutivo resaltó que la CDMX “tiene el orgullo de recibir, por tercera vez, la inauguración de un Mundial. Va a ser un momento muy importante para México”.