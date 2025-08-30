Sábado 30 de agosto de 2025, p. a10
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo analiza regalar el boleto 001 para el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol, que antier le otorgó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Estoy pensando “dárselo a una niña, a una joven, que le guste el futbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio (Azteca)”, adelantó la mandataria.
Ayer en la mañanera del pueblo, resaltó sentirse “muy contenta” porque “ya falta poco” para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, el 11 de junio.
“Estamos muy emocionados, es un momento muy especial. Cerca de 6 mil millones de personas ven la inauguración; es el espectáculo que más se ve”, añadió.
La jefa del Ejecutivo resaltó que la CDMX “tiene el orgullo de recibir, por tercera vez, la inauguración de un Mundial. Va a ser un momento muy importante para México”.
Vamos a estar, añadió, “en los ojos del mundo. Va a ser algo muy, muy bonito para el país”.
Adelantó que habrá pantallas para que la gente pueda ver de manera gratuita la inauguración y los partidos. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se encarga de la organización, recordó.
Asimismo, mencionó que le propuso al presidente de la FIFA aplicar el programa de vida saludable a través de un balón de futbol.
Señaló por otro lado, que México vive “un buen momento para el deporte, y viene también desde el impulso que le dio el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando becas directas a los deportistas”.