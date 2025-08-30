Oscilan entre 5 y 11 mil pesos en sedes locales
Sábado 30 de agosto de 2025, p. a10
Desde que iniciaron las obras de remodelación en la dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, trabajadores de diferentes instituciones, entre ellas, prestadores de servicio, seguridad privada y tiendas comerciales, además de miles de viajeros y visitantes, advierten las jornadas de 10 y 12 horas de trabajo con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Mientras se refuerzan edificios y sistemas de circuito cerrado, las empresas de viajes en línea ofrecen a aficionados de las tres sedes mexicanas –Guadalajara, Monterrey y la capital del país– paquetes de vuelos y hospedaje que oscilan entre 4 mil 959 pesos y 11 mil 300 pesos por persona durante la primera ronda de partidos, sin incluir su ingreso al estadio.
De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el torneo en el que México es una de las tres sedes, además de Estados Unidos y Canadá, generará más de 24 mil empleos y los ingresos potenciales que generará en el sector turístico alcanzarán una cifra de 3 mil millones de dólares, la cual supera en 235 por ciento lo generado en un fin de semana del Gran Premio de la Fórmula 1 en el país. A la espera de que la FIFA comience en septiembre el proceso de venta de boletos al público en general, las opciones de transporte y reservas de hoteles elevan dos veces su costo respecto a las fechas en las que se jugarán encuentros de la fase de grupos –del 11 al 26 de junio– en el estadio Azteca, Akron y BBVA.
“Incentivamos la planeación para que los usuarios puedan acceder a las mejores ofertas. La anticipación es clave”, señala Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar México. Si un usuario que radica en la Ciudad de México, por ejemplo, pretende comprar este mes un vuelo redondo a la Perla Tapatía, debe pagar entre mil 220 y 3 mil 481 pesos en sitios como Despegar y Bestday, según la base aérea. La misma búsqueda, pero con la fecha del primer compromiso mundialista muestra precios que van de 3 mil 314 a 6 mil 394 pesos. Autoridades en la FMF estiman que el número de visitantes durante el periodo mundialista de 2026 será de 5.5 millones, lo que representa un aumento de 44 por ciento entre los meses de junio-julio.
El certamen conecta culturas
“Más allá de lo deportivo, el Mundial es un evento que impulsa viajes, conecta culturas y mueve economías enteras. Cada partido es también una oportunidad para mostrar lo mejor que tiene cada ciudad sede y atraer a millones de visitantes”, agrega Elijovich sobre el impacto comercial, impulsado por el flujo de personas, que representa un torneo en tres naciones distintas.
En febrero de 2024, la FIFA informó que México albergará 13 partidos: 10 de éstos se realizarán en la fase de grupos, de los cuales cuatro se disputarán en el estadio de Guadalajara, tres en la capital del país y el mismo número en Monterrey, además de los dos encuentros de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.
En relación con los encuentros que se llevarán a cabo en Estados Unidos, los precios en las principales agencias de viaje parten de una base de 10 mil 297 pesos –con destino a Houston, Dallas y Kansas City– y alcanzan un límite de 25 mil 441 pesos –Miami, Boston y Toronto– a menos de un año de que arranque la Copa. “Para las tres regiones se consideraron precios por persona en viajes de tres días y cuatro noches con vuelos directos o con escalas”, precisa la empresa Despegar.
El pasado 15 de agosto, la FIFA anunció el inicio de la venta de entradas Hospitality por partido, una categoría de paquetes de lujo que, además de los asientos, incluye servicio de alimentos y bebidas, acceso a áreas exclusivas y de entretenimiento en los estadios. Se trata de los únicos boletos disponibles por ahora, tanto para la fase de grupos, como en lo que respecta a los dieciseisavos de final, la nueva ronda de eliminación directa. Los costos van de 34 mil 700 a 129 mil 800 pesos, según el partido y la sede. Aún se desconocen las selecciones que se enfrentarán, ya que será hasta el sorteo del 5 de diciembre, en Washington DC, cuando se conozcan las llaves de cada juego.
“Para asuntos de transporte, aeropuertos, estadios y obras urbanas, las ciudades sede del Mundial en México tendrán una inversión histórica, con montos estimados de mil 385.1 millones de dólares en Guadalajara; 3 mil 194.8 millones en Ciudad de México, así como 3 mil 866.2 millones para Monterrey”, señaló el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, durante una conferencia magistral realizada con autoridades de los estados de Jalisco y Nuevo León.