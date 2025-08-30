▲ En la foto inferior, un cartel con la leyenda “No al lavado deportivo, Israel fuera del Tour” en una protesta contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en el Tour de Francia, en Toulouse. Foto Afp

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 9

Aun cuando existen restricciones, el mundo del deporte también ha expresado su apoyo a Palestina ante los ataques de Israel en la franja de Gaza. El entrenador Pep Guardiola, el jugador francés Karim Benzema y aficionados del París Saint Germain son algunos de los personajes que han mostrado su respaldo a la comunidad palestina, mientras la FIFA y el Comité Olímpico Internacional (COI) han preferido no involucrarse.

“Seamos claros: no se trata de ideología. No se trata de que yo tenga razón y tú no. Vamos, se trata simplemente de amar la vida. De cuidar al prójimo”, dijo el catalán Pep Guardiola, estratega del Manchester City, al ser nombrado en junio doctor honoris causa por la Universidad de Manchester.

“Es doloroso lo que pasa en Gaza, me duele todo el cuerpo. Quizá pensemos que podemos ver a niños y niñas de cuatro años siendo asesinados por una bomba o en el hospital y pensemos que no es asunto nuestro”, agregó en uno de los discursos más contundentes por parte de un personaje deportivo.

Desde que comenzaron los ataques en 2023, el francés de ascendencia argelina Karim Benzema, ganador del Balón de Oro en 2022, fue uno de los primeros en alzar la voz.

“Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños”, escribió en octubre de 2023 en la red social X.

El egipcio Mohamed Salah, goleador del Liverpool, también lamentó el genocidio en Gaza al tiempo que cuestionó a la UEFA, luego de que el organismo rector del futbol europeo expresó sus condolencias por el fallecimiento de Suleiman al-Obeid, el Pelé palestino, quien fue víctima tras un ataque de las fuerzas israelíes.

“¿Puede decirnos cómo murió, dónde y por qué?”, respondió Salah en la red social X al mensaje de condolencias de la UEFA por Suleiman al-Obeid, como un reclamo por el silencio y la falta de sanciones a la Federación de Israel por parte del organismo europeo.

Tanto la UEFA como la propia FIFA y el Comité Olímpico Internacional han sido señalados por permitir la participación de los atletas y equipos israelíes en las competencias pese al genocidio en Gaza. Una decisión que contrasta frente al veto impuesto a Rusia por el conflicto en Ucrania.