Sábado 30 de agosto de 2025

La escritora Alma Delia Murillo no tiene una “respuesta puntual” respecto del momento en qué decidió trabajar el tema de los desaparecidos, génesis de su novela más reciente, Raíz que no desaparece (Alfaguara, 2025). “Toda mi vida he habitado un México desde las orillas menos favorecidas, por tanto, conozco lo que pasa en el corazón de la pobreza, del desplazamiento, de esa parte del país que no tiene todos los privilegios. Son temas que me importan, con esta historia personal de pobreza, de abandono del padre, haber crecido arañando la sobrevivencia“, detalla.

El tema de los desaparecidos se ha agravado en México. “De los 130 mil que hoy tenemos, 100 mil desaparecieron en los tres sexenios recientes. Tengo la edad –47 años– de alguien que creció con eso. Para las personas que escribimos es inevitable no escuchar este concierto de voces colectivas que dice a México que esto duele”.

Murillo pasó de escribir columnas periodísticas a ficción: “lo que mejor se me da”. Ahora publica Raíz que no desaparece con el deseo de que el tema “llegue a otros circuitos, a personas que a lo mejor no van a leer un ensayo sobre la violencia ni los desaparecidos, que tal vez se salte las notas periodísticas al respecto, pero a lo mejor sí se anima a leer una novela. Esa es mi esperanza”.

La autora de La cabeza de mi padre (2022) reconoce que el tema de su nueva novela rondaba en su corazón: “Un día tuve una idea mientras regaba la jacaranda del techo donde antes vivía. En el centro del tronco tenía una especie de ojo en espiral que me hizo pensar en todo lo que los árboles ven. Fue este clic de: ‘claro, cómo es posible que seres vegetales de inteligencia tan sofisticada no sepan cuando en sus montes, bosques, hay violencia, cuerpos y fosas’. También decidí que no iba a hablar del tema sin consultar a las familias buscadoras, acercarme a los colectivos, ir con las madres a ver cómo es esto”.

Los árboles juegan un papel protagónico en Raíz que no desaparece, cuyo relato comienza cuando la moribunda “palmera” en Reforma, fue remplazada por un ahuehuete. En ese tránsito, la otrora glorieta de “la palma” se convirtió en la de los desaparecidos, porque las familias empezaron a reunirse allí a pegar carteles de búsqueda. El ahuehuete, pues, también murió. Murillo sintió que “el país me regalaba la metáfora perfecta. Además, ese árbol fue traído de un vivero de Nuevo León, uno de los estados con más violencia y desapariciones”.