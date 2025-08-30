Ap y Afp

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4

Moscú. El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de los célebres ballets Anna Karenina y Carmen Suite, falleció en Alemania a los 92 años, informó ayer el teatro Bolshói de Moscú.

Shchedrin y su esposa durante 57 años, la legendaria bailarina Maya Plisétskaya, dominaron la escena cultural soviética y rusa en la última parte del siglo pasado. Plisétskaya murió en 2015.

Con más de 80 obras de su autoría, Shchedrin abarcó desde música coral y conciertos hasta ópera y ballet, fusionando influencias folclóricas rusas, tradiciones clásicas y técnicas de vanguardia. Su ballet de 1972, Anna Karenina, sigue siendo un pilar en los principales recintos escénicos del mundo.

El teatro Bolshói, donde Shchedrin trabajó durante muchos años, lo elogió en un comunicado por su “invaluable legado creativo”.

Su fallecimiento “es una gran tragedia y una pérdida irreparable para todo el mundo del arte”, expresó.

Nacido en una familia de músicos en Moscú, en 1932, Shchedrin se graduó del Conservatorio Chai-kovski de esa ciudad.