Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4
Moscú. El compositor ruso Rodion Shchedrin, autor de los célebres ballets Anna Karenina y Carmen Suite, falleció en Alemania a los 92 años, informó ayer el teatro Bolshói de Moscú.
Shchedrin y su esposa durante 57 años, la legendaria bailarina Maya Plisétskaya, dominaron la escena cultural soviética y rusa en la última parte del siglo pasado. Plisétskaya murió en 2015.
Con más de 80 obras de su autoría, Shchedrin abarcó desde música coral y conciertos hasta ópera y ballet, fusionando influencias folclóricas rusas, tradiciones clásicas y técnicas de vanguardia. Su ballet de 1972, Anna Karenina, sigue siendo un pilar en los principales recintos escénicos del mundo.
El teatro Bolshói, donde Shchedrin trabajó durante muchos años, lo elogió en un comunicado por su “invaluable legado creativo”.
Su fallecimiento “es una gran tragedia y una pérdida irreparable para todo el mundo del arte”, expresó.
Nacido en una familia de músicos en Moscú, en 1932, Shchedrin se graduó del Conservatorio Chai-kovski de esa ciudad.
En 1958 se casó con Plisétskaya, quien compuso La gaviota y La dama del perro, basadas en las obras de Antón Chéjov, así como Anna Karenina.
Ninguno de los dos escapó a la controversia en la era soviética. Plisétskaya, en particular, fue vigilada por la KGB, y se le prohibió viajar al extranjero por un tiempo.
Parte del trabajo de Shchedrin, en particular Carmen Suite, recibió una fría recepción de los funcionarios soviéticos; la entonces ministra de Cultura Ekaterina Furtseva la calificó de burda. “La música de la ópera está mutilada”, declaró, según la agencia estatal de noticias rusa Tass.
En 1973, Shchedrin se convirtió en presidente de la Unión de Compositores de Rusia en lugar de Dmitri Shostakovich.
Desde finales de la década de 1980, Shchedrin dividió su tiempo entre Moscú, Múnich y Suiza. Cuando la televisión rusa le preguntó en 2012 por sus tres mayores deseos, respondió: “Estar con mi esposa para siempre”.