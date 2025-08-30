Ana Mónica Rodríguez

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4

Desde su erección en el siglo XIV, el Huei Teocalli, o Templo Mayor de Tenochtitlan, fue objeto de incesantes agrandamientos hasta el momento de su destrucción, 200 años después, con motivo de la Conquista española. Este monumento religioso, que llegó a tener 45 metros de altura, creció en la medida que cobraba esplendor el imperio mexica.

Los variados materiales, recursos humanos, sistemas de medición y técnicas constructivas utilizadas en la edificación de la pirámide y de otros adoratorios del recinto sagrado son abordados en la exposición gráfica ¡Manos a la obra! Cómo construir una pirámide, la cual será inaugurada el primero de septiembre en el puente liga de las calles Guatemala y Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a la zona arqueológica y el Museo del Templo Mayor.

La muestra es una iniciativa de la Secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigido por Joel Omar Vázquez Herrera, y condensa los resultados del Proyecto Templo Mayor (PTM), encabezado por el arqueólogo Leonardo López Luján desde 1991.

La historia del Templo Mayor de Tenochtitlan, que estuvo dedicado a los dioses Huitzilopochtli y Tláloc, se desarrolla de manera sencilla para quienes se detengan a atender la información vertida por Michelle de Anda Rogel y Leonardo López Luján, curadores de la exhibición, que mediante imágenes de códices, planos, dibujos de las etapas constructivas, fotografías y tablas cronológicas da cuenta de la importancia de este monumento religioso.

El recorrido será desde la fundación de la gran Tenochtitlan, en un islote del Lago de Texcoco, y de la edificación del Huei Teocalli, cuyas exploraciones arqueológicas han permitido develar que tuvo siete ampliaciones totales y seis parciales (de una o dos fachadas), así como renivelaciones, arreglos menores de la caras laterales e incrementos en el nivel de los pisos de la plaza circundante, según refieren los investigadores.

Los espectadores también conocerán los materiales que fueron utilizados, sobre todo de los de origen volcánico, como el basalto, la andesita de lamprobolita y la de piroxenos, o bien, la escoria volcánica o tezontli. A cada una se le daba un uso especial en la construcción del Templo Mayor, que requería en cada ampliación gigantescos volúmenes de tierra para clausurar una etapa y construir sobre ella la siguiente.