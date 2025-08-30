Merry MacMasters

El Corcito solía firmar sus cuadros como Antonio M. Ruiz. La eme no se refería a algún nombre específico, sino que significaba “Muy”; es decir, “Antonio Muy Ruiz; era un pintor congruente consigo mismo y distinto a sus contemporáneos”. Aunque cercano a los círculos más reconocidos del arte oficial, “El Corcito siempre mantuvo una personalidad artística independiente”, afirman Dafne Cruz Porchini y Luis Vargas Santiago, editores del libro-catálogo Antonio Ruiz El Corcito: Montajes y escenas del México moderno (Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE)/Museo Amparo).

Al ser invitados por el Museo Amparo para realizar un proyecto en torno al pintor, escenógrafo y docente, el reto consistió en decir “algo distinto a lo que ya habían hecho colegas tan estimados, como Olivier Debroise, Luisa Barrios y, sobre todo, Rita Eder, quien dedicó su tesis doctoral y un libro a este artista”, señala Vargas Santiago, secretario académico del IIE

Cruz Porchini y Vargas Santiago tuvieron la ventaja de trabajar directamente con el archivo de Ruiz (1892-1964) antes de que la familia lo vendiera al Centro de Investigaciones Getty, en Los Ángeles, California. El archivo documenta el paso de El Corcito por muchas instituciones en las que trabajó desde los años 20, como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y la escuela de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional.

Incursión de Ruiz en las artes escénicas

“Al revisar el archivo nos dimos cuenta de que un área menos explorada era la de la relación de Ruiz con otras artes, además de las pictóricas.

“Fue escenógrafo de obras destacadas de amigos como Rodolfo Usigli y de compañías de ballet como La Paloma Azul. Esas colaboraciones dejaban ver que había entendido claramente la escena como una suma de planos donde ocurren acciones en movimiento.”

Pero, ¿de dónde surgió ese interés? “Aparte de estudiar pintura en la Academia de San Carlos, El Corcito se inscribió en la carrera de arquitectura. Esa formación, junto con el dibujo y la pintura, le dio un entendimiento que le permitió hacer maquetas constructivas, mapas y foros cinematográficos cuando se fue a Hollywood a probar suerte hacia 1926. Después reflexionamos de qué manera la relación con las otras artes también influyó en cómo Ruiz construía pinturas en miniatura que parecen pequeñas ventanas o escenografías en las que tienen lugar muchas acciones”.