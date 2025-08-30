Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 26

La ex candidata a magistradadel Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Alicia Alvarado Avendaño, se integrará por designación del Congreso local al órgano de administración del Poder Judicial capitalino, en caso de que así lo apruebe el pleno en sesión de periodo extraordinario convocada para mañana.

La instancia, integrada por cinco personas, deberá entrar en funciones el 1º de septiembre y tendrá a su cargo la administración del Poder Judicial local; será responsable del servicio de carrera y la determinación del número y especialización por materia de salas y juzgados.

La reforma constitucional del Poder Judicial de diciem-bre de 2024 dispuso que el órgano de administración judicial será integrado por cinco personas con cargos de seis años improrrogables. Una, designada por la persona titular de la jefatura de Gobierno; otra, por el Congreso local, y tres por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.

La Junta de Coordinación Política del Legislativo aprobó ayer someter a consideración del pleno a Alvarado como la persona designada por el Congreso, lo cual requiere una mayoría calificada, de las dos terceras partes de diputados presentes.