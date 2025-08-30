Josefina Quintero M

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 26

Los “patrones de actuación y de inacción” que aún existen en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no garantizan plenamente el derecho de toda persona a ser buscada, así lo estableció la Comisión de Derechos Humanos local (Cdhcm) tras analizar 35 casos de desaparición de personas, ocurridos entre 2017 y 2024. Asimismo, indicó que actualmente hay 6 mil 713 personas desaparecidas en la capital del país.

Tras dar a conocer las recomendaciones 8/2025, 9/2025 y 10/2025, así como el informe temático Búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México: estándares, hallazgos y pautas operativas, el organismo autónomo evidenció “fallas estructurales” que obstaculizan el acceso a la justicia, la verdad y la reparación, tanto en los procesos de búsqueda como en la disposición de cuerpos de personas fallecidas.

La recomendación 8/2025 aborda el caso de Braulio, un adolescente desaparecido en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán, en 2016. El joven fue atropellado el mismo día de su desaparición y su cuerpo fue enterrado en una fosa común, debido a que el deceso fue registrado como el de un adulto de 20 años.

Después de seis años de búsqueda, en 2022 fue localizado en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).