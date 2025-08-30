▲ Con el lema “sin maíz no hay país”, los comerciantes de la Central de Abasto celebraron ayer la gastronomía mexicana basada en el elote. Foto Jair Cabrera

▲ Con el lema “sin maíz no hay país”, los comerciantes de la Central de Abasto celebraron ayer la gastronomía mexicana basada en el elote. Foto Jair Cabrera

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 26

Productores, comerciantes, grupos de amigos y familias acudieron a la tercera edición de la Fiesta del Elote 2025 en la Central de Abasto (Ceda), en Iztapalapa, en la que el ambiente y el olor a maíz de los tradicionales esquites, tamales, pan, hotcakes, paletas, helado, aguas, empanadas y tortillas hizo que los asistentes sucumbieran al antojo y degustaran esos alimentos.

En la plancha de elotes del mercado de flores y hortalizas de la Ceda se celebró la identidad y la cultura entorno al elote y su presencia en la vida cotidiana y la mesa. Porque “sin maíz no hay país”, fue el lema principal de la feria, en la que se presentaron sus variedades.

A 15 días de las celebraciones con motivo del 15 y 16 de septiembre no faltaron los colores patrios, la música y el festejo.

Juan Eduardo Acosta, quien se dedica a la venta de elote desde hace más de tres décadas, recordó que en la Ceda hay alrededor de 275 comerciantes de este producto, que llega a granel y en costales; además de vendedores al menudeo y proveedores para centros comerciales que lo piden ya preparado o con algún grado de maduración.

A la Ceda llegan a diario 50 camiones, cada uno con 18 toneladas, es decir unas 900, que traducidas a piezas suman un total de un millón 800 mil elotes, dijo el también presidente de la Asociación Civil Xilotl.