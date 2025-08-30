Olores y sabores ambientan la Central de Abasto
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 26
Productores, comerciantes, grupos de amigos y familias acudieron a la tercera edición de la Fiesta del Elote 2025 en la Central de Abasto (Ceda), en Iztapalapa, en la que el ambiente y el olor a maíz de los tradicionales esquites, tamales, pan, hotcakes, paletas, helado, aguas, empanadas y tortillas hizo que los asistentes sucumbieran al antojo y degustaran esos alimentos.
En la plancha de elotes del mercado de flores y hortalizas de la Ceda se celebró la identidad y la cultura entorno al elote y su presencia en la vida cotidiana y la mesa. Porque “sin maíz no hay país”, fue el lema principal de la feria, en la que se presentaron sus variedades.
A 15 días de las celebraciones con motivo del 15 y 16 de septiembre no faltaron los colores patrios, la música y el festejo.
Juan Eduardo Acosta, quien se dedica a la venta de elote desde hace más de tres décadas, recordó que en la Ceda hay alrededor de 275 comerciantes de este producto, que llega a granel y en costales; además de vendedores al menudeo y proveedores para centros comerciales que lo piden ya preparado o con algún grado de maduración.
A la Ceda llegan a diario 50 camiones, cada uno con 18 toneladas, es decir unas 900, que traducidas a piezas suman un total de un millón 800 mil elotes, dijo el también presidente de la Asociación Civil Xilotl.
Comentó que llega producción de los estados de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora y Sinaloa, que surten durante todo el año.
Las variedades que se comercializan incluyen dos híbridas, blanco y amarillo, así como criollos, el cacahuacintle, que se siembra en Toluca, estado de México; en Tehuacán, en Puebla, y en Querétaro.
La feria sólo duró unas horas, entre a las 9 de la mañana y las 16 horas, pero los productores, comerciantes y asistentes la calificaron como un éxito por la concentración y convivencia que generó.
La fiesta es corta, explicó, porque “se cuida que el elote llegue tierno y no podemos parar el corte y el trabajo de las personas”.
Acosta invitó a la ciudadanía a visitar la Ceda porque “estamos todos los días del año, el día que vengan van a encontrar elote que se corta por la mañana y por la noche ya lo estamos comercializando” al menudeo y mayoreo.