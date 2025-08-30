Alejandro Cruz Flores

Sábado 30 de agosto de 2025

La ciclovía Gran Tenochtitlán, que irá por calzada de Tlalpan, de Tlaxcoaque al Anillo Periférico, cuya construcción inició hace una semana, contará con “zonas incluyentes” para que las sexoservidoras ejerzan su actividad, informó el titular de la Secretaría de Obras y Servicios capitalino, Raúl Basulto Luviano.

Explicó que tras las protestas de las trabajadoras sexuales contra dicha obra, se inició una mesa de diálogo para informales en qué consiste el proyecto y cómo éste no impide que sigan laborando en la zona.

En ese sentido, la jefa del Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina, dijo que dichas “zonas incluyentes”, no serán exclusivas para las sexoservidoras, ya que servirán también de puntos para, por ejemplo, abordar transporte público.

El funcionario manifestó que se está en permanente diálogo con las inconformes, quienes, dijo, no conocían el proyecto ni cómo se va a delimitar el carril a confinar ni que se trata de “una ciclovía incluyente”.

