Sábado 30 de agosto de 2025, p. 25
Mientras la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México reporta un avance de 70 por ciento en la reparación de socavones en vialidades primarias y secundarias, nuevos hoyos aparecen en avenidas de la capital, como el que se originó ayer, de más de 10 metros de profundidad, en carriles laterales de Periférico Oriente y Aerolito, en la colonia Casablanca, alcaldía Iztapalapa.
En la oquedad, una camioneta que transportaba losetas quedó atorada por más de cinco horas; el conductor relató que observó un bache, pero no le dio importancia y al pasar el pavimento se abrió.
Al sitio acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa y del gobierno capitalino, así como miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes maniobraron para retirar la loseta de la camioneta y posteriormente sacaron el vehículo con ayuda de una grúa brigadier y una retroexcavadora.
El titular de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernández, afirmó que se han reparado 119 socavones y se trabaja en otros 43 tanto en vialidades primarias como en las secundarias, aun cuando éstas corresponden a las alcaldías.
Agregó que en 15 días se concluirán las obras pendientes en 19 hundimientos en avenidas principales y reiteró que calzada Ignacio Zaragoza será reabierta mañana; en vías secundarias quedan pendientes 97.
Sobre la mujer que cayó en un socavón de seis metros de profundidad en avenida Talismán, dijo que fue dada de alta del hospital y tendrá un apoyo económico por parte del seguro contratado por la dependencia para este tipo de incidentes, además de que se le garantizará la atención sicológica y médica que requiera.