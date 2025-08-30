▲ Una oquedad de 10 metros de profundidad se abrió en Periférico, esquina con Aerolito, en la alcaldía Iztapalapa, al paso de un camión con material para construcción. Foto Víctor Camacho

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 25

Mientras la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México reporta un avance de 70 por ciento en la reparación de socavones en vialidades primarias y secundarias, nuevos hoyos aparecen en avenidas de la capital, como el que se originó ayer, de más de 10 metros de profundidad, en carriles laterales de Periférico Oriente y Aerolito, en la colonia Casablanca, alcaldía Iztapalapa.

En la oquedad, una camioneta que transportaba losetas quedó atorada por más de cinco horas; el conductor relató que observó un bache, pero no le dio importancia y al pasar el pavimento se abrió.

Al sitio acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa y del gobierno capitalino, así como miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes maniobraron para retirar la loseta de la camioneta y posteriormente sacaron el vehículo con ayuda de una grúa brigadier y una retroexcavadora.