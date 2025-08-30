▲ Los habitantes del edificio se dicen engañados porque cuando les vendieron los departamentos les dijeron que tendrían un roof garden común, pero hay restaurantes. Foto Jair Cabrera

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 25

Residentes del edificio de 11 niveles y 44 departamentos, ubicado en la calle Durango 193, en la colonia Roma Norte, exigieron a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) la clausura definitiva de dos restaurantes y una tienda de gorras –usada para eventos sociales– que fueron acondicionados en la planta baja, la terraza y el sótano del inmueble, en plena violación al programa de desarrollo urbano.

En entrevista, los habitantes reprocharon que en abril pasado, tras las quejas presentadas en la oficialía de partes del Gobierno de la Ciudad de México, se colocaron sellos de suspensión de actividades por parte del Invea, pero fueron retirados horas después para seguir operando.

Los propietarios de los departamentos acusaron que el ruido en los negocios es excesivo durante 12 horas, entre las dos de la tarde y las dos de la madrugada, y dijeron temer por la integridad física de habitantes y visitantes ante un eventual sismo o incendio, porque no hay medidas de protección civil, a pesar de que acuden más de 100 personas a la terraza y una cantidad similar al sótano, donde sólo hay un pequeño acceso.

En septiembre pasado, una filtración del drenaje del restaurante provocó que se contaminara el agua de la cisterna de los residentes y dañara el sistema contra incendios, que sigue sin funcionar; en tanto, el sistema hidroeléctrico queda debajo de los muebles instalados por la tienda de gorras, que se habilita por las noches como salón de eventos.

Los vecinos se quejan porque se quedan sin agua y al contratar el servicio de la pipa tienen que esperar a que personal de la tienda autorice el acceso al espacio; además, deben esperar el elevador más de una hora porque “lo retienen en la terraza”, y otros prefieren no salir ante la posibilidad de enfrentar a comensales ebrios que en ocasiones ocupan áreas comunes.