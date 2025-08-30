▲ La uniformada Brenda Hernández fue identificada por laperiodista de este diario como una de las personas que, con violencia, le impidieron realizar su labor. Foto La Jornada

Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 24

La Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició una investigación a la policía Brenda Margarita Hernández Cruz, quien intimidó y agredió verbalmente a la reportera de este diario Mara Ximena Pérez mientras cubría un desalojo en la calle de República de Cuba, en el Centro Histórico, el pasado martes.

El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, explicó que se inició un expediente por omisión de actuación y agresión verbal. En el primer caso se indaga la responsabilidad de la uniformada en permitir que al menos dos mujeres que participaron en la diligencia judicial como cargadoras amedrentaran a la reportera.

Ayer, Mara Ximena acudió a las oficinas de Asuntos Internos, ubicadas en la calle Liverpool 136, colonia Juárez, para formalizar su queja. Fue recibida a las 10:30 horas en el séptimo piso del inmueble por el subdirector de Supervisión Operativa, Iván Durán Santiago, acompañado de los licenciados Miguel Omar Nava Medina y Luis Fernando Flores Flores, servidores públicos adscritos al área, quienes fungieron como testigos de la diligencia.

La periodista señaló que le fueron vulnerados sus derechos a la libertad de expresión y de prensa, consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución, debido a que la agente de la SSC no intervino al momento de la agresión por un grupo de mujeres civiles que le impidieron ejercer su labor; peor aún, culpó a la reportera de haber provocado la agresión y más tarde, la misma oficial se refirió a ella con violen-cia verbal.