▲ El gobierno capitalino busca adquirir edificios desalojados, como el de Tonalá 125 en la colonia Roma, para rehabilitarlos y dotar a los expulsados de vivienda. Foto Alfredo Domínguez

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 24

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, admitió que hay desalojos, como el del miércoles pasado en la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, que “violentan los derechos humanos”, por lo que la autoridad debe estar más al tanto de esas diligencias.

Por tal motivo, anunció la creación de un protocolo que garantice que el Poder Judicial informe con anticipación al gobierno y a las personas que habitan el inmueble a desalojar del acto judicial.

Asimismo, dijo, se revisará la actuación de quienes fungen como cargadores, que la ley denomina auxiliares, ya que operan como grupos de choque, y son quienes ejecutan el lanzamiento sin respeto a las garantías de las personas expulsadas, para lo cual se propondrán reformas legislativas que vigilen su función y evitar que cometan actos de agresión.

Agregó que se buscará que personal de la Comisión de Derechos Humanos y de la misma administración pública local estén presentes durante el desalojo y se garantice el resguardo de las pertenencias de las familias expulsadas de sus viviendas.

“Queremos tener mayor participación para garantizar derechos humanos en cualquier acto de desalojo. Aunque sea legal, tiene efectos muy fuertes en las familias y allí es donde vamos a actuar”, expresó.

Si bien se prevé que el protocolo esté listo en 15 días, buena parte de las medidas dependerán del Congreso, ya que distintas disposiciones requieren modificaciones a la legislación, que en el mejor de los casos se concretarían hasta diciembre.