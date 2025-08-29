H

ace un año, el ejército de Israel decía haber asesinado en Gaza a 15 mil “terroristas” desde octubre de 2023 (https://is.gd/c4v56X). Si ha sido fiel a su empeño, a estas alturas andará por el doble, unos 30 mil, que era lo que lo que los cálculos más altos cifraban la militancia de Hamas, por lo que esa organización ya no existiría.

Pero es una contabilidad incierta. No sólo porque, como ocurre con todos los ejércitos del mundo, el del régimen de Tel Aviv infle las bajas ajenas y minimice las propias, sino también porque no está claro a qué se refiere con “terroristas”, sino también porque no está muy claro qué quieren decir los gobernantes israelíes y sus propagandistas cuando emplean ese término.

Más de un funcionario israelí ha dicho que la población palestina en su conjunto está integrada por terroristas, y los medios del sionismo insisten una y otra vez en hablar de “niños terroristas” (https://is.gd/qPLnmU) o, al menos, de una infancia que está siendo entrenada para serlo (https://is.gd/DPULw2, https://is.gd/5s0YYC).

Ese discurso justifica el genocidio, un crimen de lesa humanidad que se comete contra seres humanos, independientemente de si son blancos o negros, árabes o judíos, terroristas o no.

Benjamin Netanyahu se escandaliza ante las acusaciones en su contra por encabezar un régimen genocida y dice que no, que qué barbaridad, que si él y los suyos pretendieran un genocidio, lo habrían logrado en una tarde, sin aclarar si se trataría de una tarde lluviosa o si habría que esperar un tiempo soleado.

Tampoco es su culpa, dijo hace unos días, la hambruna que sufren los habitantes de la franja de Gaza y que si su intención hubiese sido provocar tal circunstancia, “de dos millones de gazatíes no habría quedado nadie vivo hoy, después de 20 meses” (https://is.gd/qr4edL).

Lo cierto es que el régimen israelí empezó a cerrar el paso de la asistencia humanitaria a la franja en forma paulatina; todavía en marzo del año pasado pudo llegar a Gaza un barco de Open Arms, cuando ya un tercio de los gazatíes estaban pasando hambre.

En este año 2025, en cambio, las embarcaciones de la flotilla Libertad –en una de las cuales viajaba Greta Thunberg– fueron interceptadas en mar abierto por la marina de guerra del régimen sionista.

Pese a los bandazos de Tel Aviv entre el cinismo y la hipocresía, a los ojos del mundo ha quedado claro que el programa aplicado en Gaza se llama eliminación de la población.