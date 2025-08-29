E

l 30 de agosto se conmemora por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Este crimen horrendo, junto con los asesinatos, feminicidios y desplazamientos forzados se han instalado como parte de la vida cotidiana en todo el mundo. En algunos países, como México, las cifras que alcanza son escandalosas.

So pretexto de la fecha, ahondar en la comprensión de las causas que originan la desaparición forzada y las dinámicas que alimentan esta forma de violencia, resulta fundamental para pensar los caminos que pueden llevar a su fin.

De modo sintético podemos afirmar que son al menos 10 rasgos estructurales los que explican que estas formas de violencia-exterminio sean parte de una nueva normalidad mundial. Éstos son:

1) La industria militar-armamentista es uno de los engranes que mueven al capitalismo. A lo largo del siglo pasado y lo que va de éste, las guerras (abiertas o encubiertas) han demostrado ser vitales para dinamizar los procesos de acumulación de capital tras los periodos de estancamiento.

2) Las diversas ramas de la economía criminal son inherentes a la especulación y parasitismo de la economía contemporánea. Su carácter ilegal permite ganancias extraordinarias que terminan por alimentar los circuitos financieros legales.

3) En la medida en que la democracia liberal no logra sostenerse como la forma privilegiada de política, crece la tendencia política a que las fuerzas armadas ocupen espacios de la vida civil y que la militarización de la vida pública se imponga como la forma ideal de orden social.

4) El despojo de tierras y la extracción de bienes comunes es vital para la acumulación y especulación de capitales. La división comunitaria y la violencia extrema contribuyen al desplazamiento forzado de población e, idealmente, al vaciamiento de territorios. Los pueblos originarios que detentan el control de reductos de lo que antes fueran pueblos enteros son el principal objetivo a reducir, cuando no exterminar.

5) Para que grandes sectores de la población sobrevivan sin rebelarse, bajo condiciones de miseria, largos periodos de desempleo, sin acceso a derechos elementales, se requiere un disciplinamiento forzado permanente.

El terror social es el vehículo más eficaz para influir a que las personas asuman su condición de vida como el escenario menos malo de los posibles.

6) La forma dominante que tiene el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo ayuda al disciplinamiento social, fortalece la relación dominados-dominadores y resquebraja los vínculos comunitarios.