▲ Más de 60 profesionales coordinarán la operación en municipios de Sonora.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 16

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, encabezó la entrega de 231 vehículos, entre ellos 10 ambulancias, destinados al fortalecimiento operativo del programa IMSS-Bienestar Sonora en municipios como San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.

“Creo que tenemos una deuda enorme con el Sonora profundo y hoy damos un paso muy importante en materia de salud para empezar a cumplir, a responder a esa deuda histórica que existe con esas comunidades que, por décadas, han carecido de un adecuado servicio de salud”, expresó Durazo.