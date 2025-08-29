Viernes 29 de agosto de 2025, p. 16
Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, encabezó la entrega de 231 vehículos, entre ellos 10 ambulancias, destinados al fortalecimiento operativo del programa IMSS-Bienestar Sonora en municipios como San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Moctezuma, Ures, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Huatabampo.
“Creo que tenemos una deuda enorme con el Sonora profundo y hoy damos un paso muy importante en materia de salud para empezar a cumplir, a responder a esa deuda histórica que existe con esas comunidades que, por décadas, han carecido de un adecuado servicio de salud”, expresó Durazo.
La inversión total de los vehículos de atención a la salud asciende a más de 162 millones de pesos con la adquisición de 71 camionetas 4x4, 57 camionetas 4x2, 54 vans, 39 sedanes y 10 ambulancias, que fortalecerán las capacidades de atención en hospitales, clínicas y centros de salud del IMSS-Bienestar.
La entrega forma parte de las gestiones realizadas por el gobierno de Sonora con el gobierno de México, logrando de esa forma consolidar una estructura sólida de más de 60 profesionales especializados que coordinarán la operación en todo el territorio estatal.