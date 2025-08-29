Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 16

El Crucero de Observación Vaquita Marina 2025 comenzará la próxima semana en el Alto Golfo de California, bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Marina y la organización internacional Sea Shepherd, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos y monitoreos de conservación para esta especie.

En conferencia de prensa, Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, detalló que en esta operación, que se realizará del 3 al 30 de septiembre, se buscarán los lugares potenciales donde se encuentra el cetáceo y se estimará el número de ejemplares que hay en la actualidad.

Los resultados de los dos anteriores cruceros dieron evidencia de que es posible recuperar la población, resaltó. El año pasado, las autoridades reportaron el avistamiento de seis a ocho individuos.

En 2014, detalló, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina pronosticó que para 2018 estaría extinta, de continuar su captura incidental en redes de enmalle.