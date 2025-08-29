Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 16

Acapulco, Gro., Pescadores, comisarios y delegados municipales de poblaciones aledañas a la laguna de Tres Palos demandaron a los tres niveles de gobierno que implementen un plan de recuperación integral, tras advertir que la mortandad de peces registrada en las últimas dos semanas en comunidades como Plan de los Amates y San Pedro las Playas constituyen una afectación directa a más de 7 mil 500 familias.

En rueda de prensa en el poblado de San Pedro, productores de diferentes localidades criticaron que las autoridades se deslinden de su responsabilidad al atribuir la muerte de peces sólo al calentamiento global.

Acusaron también que no sirve ninguna de las 21 plantas de tratamiento de aguas residuales instaladas en unidades habitacionales de la Zona Diamante, como Vicente Guerrero 200 y Marina Diamante, las que vierten sus desechos líquidos y crudos a la laguna de Tres Palos desde hace años.

El presidente de la Confederación Interdisciplinaria de Transportistas, Pescadores y Líderes Sociales, Fernando Ureña Silvestre, dijo que se conformó un frente de productores y comisarios de diferentes localidades y colonias, entre ellas, Parotillas, La Concepción, Nicolás Bravo, Tres Palos, La Estación, Cayaco, Bejuco, Oaxaquilla, Amatillo, Cerro de Piedra, Los Playones, San Isidro Gallinero y San Pedro las Playas, entre otras, para brindar su apoyo total a los pescadores y demandar el rescate de la laguna.