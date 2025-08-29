Jared Laureles, Daniel González y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 16

El sector azucarero enfrenta una de sus peores crisis en los últimos 25 años, con una caída en los precios derivado de la importación de 700 mil toneladas del endulzante procedente de Centroamérica sin pago de aranceles, según acusan, así como de mil 300 toneladas de alta fructosa.

Lorenzo Pale Mendoza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (Stiasrm), afirmó que esta situación ha impactado económicamente a los 41 ingenios del país, así como a los productores y cañeros.

En conferencia de prensa, consideró que el impuesto que se paga por esas importaciones es “muy bajo”.

Detalló que, actualmente, el gravamen asciende a 360 dólares por tonelada, pero se requiere que sea de 720 dólares “para poder competir con los precios” de los azúcares provenientes de otros países, especialmente de Centroamérica.

Al afirmar que junto con los cañeros defenderán la industria mexicana, el dirigente sindical mencionó que se llevan a cabo pláticas con las secretarías de Economía y de Agricultura para detener el ingreso del endulzante porque, aseguró, el país es autosuficiente.

Además, el Stiasrm denunció malas prácticas en la importación de azúcar desde el sur del país, ya que entra mezclada con aserrín, carbón y harinas. Una vez que ingresa a México, es reprocesada y embolsada en sacos por algunos ingenios que “no están debidamente registrados”, apuntó.