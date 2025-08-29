Política
El Centro se pinta de colores para las fiestas patrias
Foto
▲ Ya concluyó la colocación del alumbrado decorativo alusivo a las Fiestas Patrias en los edificios de gobierno del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ayer también se realizó la ceremonia de graduación de 876 oficiales que concluyeron sus estudios en el Heroico Colegio Militar, la cual fue presidida por el general Ricardo Trevilla Trejo.Foto Luis Castillo
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 14
