Viernes 29 de agosto de 2025, p. 14

Por medio de una tarjeta informativa, el IMSS-Bienestar señaló ayer que la bebé abandonada el pasado 25 de agosto en los baños públicos de la estación del Metro UAM-Iztapalapa falleció a las 14:45, debido a que presentaba falla multiorgánica, daño cerebral severo y hemorragia intraventricular con hidrocefalia.

El deceso se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos conducentes. La niña había sido trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria y siempre su estado de salud fue reservado.

En tanto, el otro lactante, de sexo masculino, que también fue hallado en abandono en la vía pública, continúa estable y recibiendo atención médica en el área de urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde ingresó el 23 de agosto. El infante fue dejado por una pareja de jóvenes en la avenida Jalisco, colonia Tacubaya, delegación Miguel Hidalgo.