Carolina Gómez, Jared Laurales y Daniel González

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 14

Colectivos y organizaciones de personas desaparecidas han vertido críticas hacia algunos de los aspirantes más fuertes a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En la página electrónica habilitada para el proceso, a Javier Ignacio Díaz Ballesteros, integrante del organismo, le cuestionan su “legitimidad y transparencia”, y a María Sol Berenice Salgado Ambros, ex comisionada de búsqueda en el estado de México, un familiar le reclama inacción en el caso de Felipe Castro Jaramillo, quien desapareció en diciembre de 2019.

La mayoría de los comentarios hacia los 27 aspirantes a la CNB son positivos y destacan sus trayectorias, empatía con las familias y compromiso en las labores de búsqueda. Asimismo, algunos familiares de personas no localizadas exigieron que el proceso de selección sea “transparente y sin simulación”.

En tal sentido, en otras opiniones a Díaz Ballesteros le reconocen su trayectoria de más de 15 años en ciencias forenses como perito, docente e investigador, así como en la promoción de derechos humanos y en acciones de búsqueda de personas desaparecidas.