Proceso de consulta
La mayoría de los comentarios hacia los 27 aspirantes son positivos
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 14
Colectivos y organizaciones de personas desaparecidas han vertido críticas hacia algunos de los aspirantes más fuertes a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En la página electrónica habilitada para el proceso, a Javier Ignacio Díaz Ballesteros, integrante del organismo, le cuestionan su “legitimidad y transparencia”, y a María Sol Berenice Salgado Ambros, ex comisionada de búsqueda en el estado de México, un familiar le reclama inacción en el caso de Felipe Castro Jaramillo, quien desapareció en diciembre de 2019.
La mayoría de los comentarios hacia los 27 aspirantes a la CNB son positivos y destacan sus trayectorias, empatía con las familias y compromiso en las labores de búsqueda. Asimismo, algunos familiares de personas no localizadas exigieron que el proceso de selección sea “transparente y sin simulación”.
En tal sentido, en otras opiniones a Díaz Ballesteros le reconocen su trayectoria de más de 15 años en ciencias forenses como perito, docente e investigador, así como en la promoción de derechos humanos y en acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
A Salgado Ambros también la consideran una persona con la preparación académica adecuada para el cargo, pero sobre todo subrayan su “calidad humana y su entrega cuando se trata de ayudar a los demás”.
Hasta la tarde de ayer, también en el micrositio, Martha Lidia Pérez Gumecindo, fiscal especializada en desaparición forzada de la Fiscalía General de la República contaba con buenas reseñas de los integrantes de las agrupaciones civiles. El Colectivo Juntos por la Justicia Iguala Guerrero anotó en la sección de comentarios a las candidaturas que Pérez Gumecindo es la persona ideal para este cargo porque es “resolutiva, congruente, insistente” y considera que además posee la sensibilidad humana que se requiere para desempeñar el cargo.
El 22 de agosto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre vendrá la fase de entrevistas públicas. Tras ello, se dictamirá cuáles son los perfiles más idóneos que serán presentados a la presidenta Claudia Sheinabum Pardo para que decida quién ocupará la titularidad de la CNB.