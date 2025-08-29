De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 13

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, afirmó que para los gobiernos de la 4T las personas adultas mayores “son el centro de la política” del ramo.

En el Día del Adulto Mayor, indicó que los dos programas sociales enfocados en ese sector, la pensión para personas mayores de 65 años y la de mujeres de 60 a 64, son dos ejemplos de que “el Estado mexicano cumple su compromiso de protección de los derechos de los adultos mayores”.

En el primer caso, son 12.9 millones de derechohabientes que reciben bimestralmente 6 mil 200 pesos, y en el segundo suman a la fecha un millón de beneficiarias con un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses. La meta de la administración federal, agregó, es alcanzar 3.2 millones de mujeres de 60 a 64 años a finales de este mes.

En un comunicado, la funcionaria mencionó que estos dos programas de Bienestar reconocen la aportación de esos sectores al cuidado de las familias, así como al desarrollo y al crecimiento del país.