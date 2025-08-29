▲ Este viernes continúan en la UNAM las actividades de la Filuni, en la cual se podrán encontrar libros universitarios de más de 350 sellos editoriales, y asistir a foros de reflexión como el conversatorio en el que ayer participaron el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí; la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el senador chileno José Miguel Insulza, sobre las relaciones entre Chile y México y la función central de las universidades en la búsqueda de soluciones compartidas. A su arribo los acompañó la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán. Foto La Jornada

Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 13

Ante un contexto global “complicadísimo” y “una geopolítica fatal”, donde el cambio climático en México y América Latina está causando estragos, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, lamentó que “los fondos se estén yendo a la militarización en lugar del desarrollo”, por lo cual los gobiernos de la región “tienen que ponerse las pilas” para generar soluciones, como la de proteger 30 por ciento de sus territorios.

Detalló que para cumplir esta meta México tiene que llegar a 152 millones de hectáreas protegidas y faltan poco más de 40 millones, por lo que confió en que se alcanzará esa meta en cuatro años.

Durante su participación en el conversatorio “Chile y México: democracia, derechos humanos y defensa del medio ambiente”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios (Filuni) en la UNAM, Bárcena alertó que las lluvias que han caído en esta temporada y las inundaciones que han provocado en diferentes partes del país son un claro ejemplo de los cambios climáticos que ya se perciben en todo el territorio nacional, que es cada vez más vulnerable a ellos.

La víspera de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30) que se llevará a cabo en noviembre en Brasil, la titular de la Semarnat aseguró que en esta administración una parte de las acciones prioritarias es recuperar las áreas naturales protegidas (ANP), las cuales ya suman 104 millones de hectáreas, aunque el objetivo es alcanzar la protección de 30 por ciento del territorio nacional en 2030.

“Lo vamos a lograr, porque proteger la naturaleza, los manglares y la selva tropical porque es donde se origina el agua, donde se origina todo. Y lo estamos haciendo con las comunidades indígenas, con los pueblos, con las comunidades afromexicanas”, subrayó.