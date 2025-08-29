Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 12

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que se autorice una audiencia ante jueces federales para que se impute el delito de enriquecimiento ilícito a Emilio Zebadúa González,ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuentes judiciales señalaron que el Ministerio Público Federal solicitó al coordinador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur que programe la audiencia inicial para que se den a conocer las acusaciones en contra del ex funcionario, quien durante más de seis años fue considerado testigo colaborador para que se juzgara a Rosario Robles Berlanga por los desvíos detectados durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).