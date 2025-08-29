Política
Decomisan más de 400 mdp en drogas y armamento
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 12

Autoridades federales aseguraron en operativos conjuntos realizados en Baja California, Guanajuato, Sinaloa y Sonora, entre otras entidades, droga y armas con un valor estimado en más de 400 millones de pesos.

En Baja California elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la policía municipal de Tijuana, detuvieron a una persona y le aseguraron 13 kilos de metanfetamina y un vehículo.

En Badiraguato, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 42 kilos de fentanilo, 21 de cocaína y 9 de fentanilo en pastillas. El costo de la droga asegurada es de 349.5 millones de pesos

En el municipio de Benjamín Hill, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a una persona a bordo de un vehículo, le aseguraron un arma corta, 51 cartuchos y aproximadamente 200 kilos de metanfetamina.

En Pénjamo, Guanajuato, autoridades federales y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos localizaron e inhabilitaron tres tomas clandestinas, aseguraron 13 mil 500 litros de gasolina, un centro de acopio y 2 mil metros de manguera de alta presión

En Galeana, Nuevo León, fueron detenidos dos hombres que transportaban 50 mil pastillas de fentanilo y en Escuinapa, Sinaloa, marinos aseguraron dos artefactos explosivos improvisados y municiones en dos campamentos.

