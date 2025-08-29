De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 12

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Joaquín El Chapo Guzmán.

“Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”, difundió la agencia en su cuenta de X.

Guzmán Salazar es acusado por Estados Unidos de posesión de armas, empresa criminal continua, y de traficar grandes cantidades de cocaína, mariguana y heroína, junto a su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.