Laura Poy y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 11

La Secretaría de Educación Pública (SEP) “falló” en su tarea de proteger y garantizar que la escuela fuera un espacio libre de violencia, reconoció Mario Delgado Carrillo, titular de la dependencia, tras ofrecer disculpas públicas por la “actividad irregular del Estado” en los abusos cometidos en 2018 en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, que dejó un saldo de 18 pequeños de tres a cinco años de edad agredidos sexualmente.

En ese acto, que se realizó en acatamiento de una sentencia judicial, aseguró que “nunca vamos proteger a nadie ni encubrir ningún delito o abuso”, y enfatizó: “Nunca más el silencio ni la indolencia de las autoridades”.

Ante padres de los menores; representantes de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que encabezó la representación de las nueve familias afectadas, e integrantes de colectivos en pro de los derechos de los niños, el funcionario federal se comprometió a exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúe las investigaciones, ante la posible participación de otros funcionarios públicos en los hechos delictivos.

Delgado Carrillo también se comprometió a promover un registro público de agresores sexuales, transparentar la plantilla laboral de las escuelas y tener controles más estrictos sobre quiénes y para qué ingresan a un plantel educativo.

Además, realizar un padrón junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM, que encabeza Luciano Concheiro, quien también ofreció disculpas públicas) para “detectar en todas las escuelas en el país dónde existen viviendas dentro de las instalaciones e iniciar su remoción, porque son un factor de riesgo”.

Instruyó al abogado de la SEP, Eurípides Flores, que en el reglamento de construcción de los planteles se marque la separación entre los sanitarios de alumnos y profesores, y llamó a instalar una mesa de seguimiento a las acciones de prevención de la violencia sexual en las escuelas.