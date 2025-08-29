Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 10

Por unanimidad y para evitar que se afecte el funcionamiento de juzgados y tribunales en el arranque del nuevo Poder Judicial Federal, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó mantener hasta el próximo 15 de septiembre en los tribunales asignados a los magistrados cuyas plazas vencen en 2027, así como a los secretarios de acuerdos que se encuentran en funciones de juez o magistrado.

Asimismo, se declaran inhábiles del 1º al 15 de septiembre las actividades en tribunales desintegrados por la falta de titulares, aunque el personal deberá seguir con sus labores hasta que se designe a los jueces o magistrados responsables de los órganos.

Así, se dio marcha atrás a la propuesta de la Comisión de Adscripción que planteó mantener en su cargo hasta 2027 a impartidores de justicia que perdieron la elección judicial del pasado 1º de junio, o bien, que habían renunciado y luego decidieron continuar en su puesto, y ahora deberán concluir sus labores el próximo 31 de agosto, situación que afectaría a decenas de juzgados y tribunales.

Ayer, con el voto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los consejeros Lilia Mónica López Benítez, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Bernardo Bátiz Vázquez, Celia Maya García y Sergio Javier Molina Martínez, se aprobó el acuerdo que mantiene en sus funciones a magistrados comisionados y a secretarios de acuerdos en funciones de jueces y magistrados.