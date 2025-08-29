Reuters, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9

Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, en las que se incluyen medidas rápidas y decisivas para desmantelar cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales, anunció ayer el el Departamento de Estado.

Un funcionario estadunidense, que habló a condición de guardar el anonimato para adelantar detalles sobre la visita, afirmó que Rubio estará el martes y miércoles en la Ciudad de México, donde se prevé un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana indicó antier que México y Estados Unidos sellarán un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia durante la próxima visita de Rubio. Asimismo, detalló que ambos países participarán “como iguales”, intercambiando información de manera recíproca.