Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9
Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, en las que se incluyen medidas rápidas y decisivas para desmantelar cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales, anunció ayer el el Departamento de Estado.
Un funcionario estadunidense, que habló a condición de guardar el anonimato para adelantar detalles sobre la visita, afirmó que Rubio estará el martes y miércoles en la Ciudad de México, donde se prevé un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria mexicana indicó antier que México y Estados Unidos sellarán un nuevo acuerdo de cooperación contra la delincuencia durante la próxima visita de Rubio. Asimismo, detalló que ambos países participarán “como iguales”, intercambiando información de manera recíproca.
El funcionario minimizó la posibilidad de que sea un convenio formal importante, a lo que mencionó que Estados Unidos considera “asuntos de fondo” y no “declaraciones de soberanía”.
Tras elogiar a México por tomar medidas independientes contra los cárteles, expuso: “Obviamente, reconocemos la soberanía mexicana, y ellos reconocen la nuestra, pero eso no significa que no podamos cooperar juntos”.
Rubio irá el próximo miércoles a Ecuador para reunirse al día siguiente con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, y animar al país sudamericano a distanciarse de China, informó otro funcionario estadunidense.