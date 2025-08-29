Política
Así será su día el 1º de septiembre
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que tras presentar su primer informe de gobierno, el 1º de septiembre a las 11 de la mañana, acudirá por la noche al acto formal de toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elegidos en la pasada elección judicial.

La mandataria señaló que ese día iniciará, como todos, con la reunión del gabinete de seguridad, pero no habrá mañanera.

Sobre el informe, dijo, estarán invitados integrantes de su gabinete legal y ampliado, empresarios, representantes de los pueblos indígenas, trabajadores, integrantes de universidades, entre otros.

“A las 10 de la noche creo que voy a la toma de protesta aquí, enfrente, en la Suprema Corte. Voy a la formal, a la protocolaria, ya después ellos tienen un evento y me retiro”.

