Sheinbaum calificó de “productivas” las reuniones con el vicepresidente Alckmin y empresarios sudamericanos
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9
México y Brasil firmaron la Declaración Conjunta para el seguimiento y la implementación de los acuerdos comerciales y de inversión, así como los referentes a temas de agricultura, salud y energía.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a una delegación del país sudamericano encabezada por su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y conformada por funcionarios y empresarios brasileños.
Tras el encuentro, que fue de carácter privado, la mandataria mexicana informó en su cuenta de X: “En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización”.
La presidenta aprovechó la presencia de esta representación para enviar sus felicitaciones a su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, “por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil”.
Horas antes, en su conferencia mañanera, Sheinbaum indicó que con Brasil “no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio”, pero que se perfilaba un tratado de complementariedad y cooperación.
Alckmin refirió también en redes sociales que las dos administraciones “comenzamos a trabajar para expandir nuestro comercio e inversiones durante los próximos 12 meses, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre nuestros países”.
El vicepresidente destacó que México “es un lugar afortunado” para su nación, y lo relacionó con una parte toral para los brasileños: el futbol. “¡Fue allí (en México), donde nos convertimos en tricampeones (del Mundo), en 1970, con Pelé (de mi Santos)!”
La misión de Brasil –que incluyó a 150 empresarios e integrantes del gobierno de Lula da Silva— concluyó ayer una visita de trabajo a territorio mexicano, donde se reunieron con funcionarios de la administración federal y capitalina, al igual que con empresarios mexicanos.
Cerró sus actividades con una reunión, que se prolongó por hora y 15 minutos, con Sheinbaum y su equipo, entre quienes estuvieron el canciller Juan Ramón de la Fuente, y los secretarios de Economía, Medio Ambiente y Hacienda, Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Edgar Amador, respectivamente.
A la distancia, el presidente brasileño agradeció a su par mexicana haber recibido a la delegación de su país. “Esperamos que esta visita fortalezca aún más las relaciones entre Brasil y México”, señaló Lula.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el vicepresidente Alkmin y el canciller De la Fuente firmaron cinco acuerdos, los cuales “son el reflejo de la voluntad de ambos países por fortalecer su relación y la cooperación en ámbitos prioritarios, a partir de su afinidad, su complementariedad y su compromiso con el bienestar de sus pueblos”.