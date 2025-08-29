▲ El encuentro con la Presidenta se llevó a cabo en Palacio Nacional. Foto Presidencia

Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 9

México y Brasil firmaron la Declaración Conjunta para el seguimiento y la implementación de los acuerdos comerciales y de inversión, así como los referentes a temas de agricultura, salud y energía.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a una delegación del país sudamericano encabezada por su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y conformada por funcionarios y empresarios brasileños.

Tras el encuentro, que fue de carácter privado, la mandataria mexicana informó en su cuenta de X: “En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización”.

La presidenta aprovechó la presencia de esta representación para enviar sus felicitaciones a su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, “por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil”.

Horas antes, en su conferencia mañanera, Sheinbaum indicó que con Brasil “no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio”, pero que se perfilaba un tratado de complementariedad y cooperación.

Alckmin refirió también en redes sociales que las dos administraciones “comenzamos a trabajar para expandir nuestro comercio e inversiones durante los próximos 12 meses, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre nuestros países”.