Jared Laureles, Daniel González y Carolina Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 8

Al cierre de 2024, el Registro Nacional de Atención a Víctimas (Renavi) tenía enlistadas a 90 mil 102 personas agraviadas, de manera directa e indirecta, por la comisión de diversos delitos tanto en el ámbito federal como local entre 2014 y 2024.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reportó que los delitos que más víctimas han dejado en el país son desaparición forzada de personas, homicidio, secuestro, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, lesiones y trata de personas.

Al publicar su programa institucional 2025-2030 en el Diario Oficial de la Federación, el organismo detalló que de las 90 mil 102 personas hasta ahora reconocidas legalmente como víctimas, 48 mil 871 son directas, 41 mil 218 indirectas y dos son colectivas.

De ese total de personas inscritas en el Renavi, 40 mil 638 fueron afectadas por delitos del orden federal, y 49 mil 464, del local.

Destacó que las mujeres constituyen el mayor número de víctimas al registrar 49 mil 106 personas en esta condición, mientras los varones son 40 mil 985.

El CEAV resaltó que desde 2014 hasta el 15 de marzo de 2025 habían sido registradas 17 mil 911 personas acreditadas como víctimas de desaparición por particulares y forzada, y en esta última se ha detectado la participación de agentes del Estado.