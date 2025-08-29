Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 7

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo celebró que Laura Itzel Castillo será la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

“Laura es una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta del Senado”, sostuvo.