Política
Es una gran luchadora social, celebra Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 7

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo celebró que Laura Itzel Castillo será la próxima presidenta de la mesa directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

“Laura es una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta del Senado”, sostuvo.

Es hija de Heberto Castillo, “un gran luchador social y un gran ingeniero; él inventó la tridilosa (sistema estructural tridimensional mixto de acero y concreto). Además, fue un gran luchador social que formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores”, recordó.

