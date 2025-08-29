▲ A partir del primero de septiembre, Laura Iztel Castillo presidirá la mesa directiva del Senado, donde la acompañarán “exclusivamente mujeres”, dijo la hija del luchador de izquierda Heberto Castillo. La imagen, durante la plenaria de ayer de Morena. Foto Senado

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 7

La próxima presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se comprometió a conducir ese órgano del Congreso con imparcialidad, de forma institucional, sin declinar a sus principios ni renunciar a su trayectoria de izquierda.

La legisladora fue propuesta por el grupo mayoritario de Morena para encabezar la mesa directiva de esa Cámara durante el segundo año de la legislatura, que empieza el primero de septiembre, y su nombramiento debe ser votado hoy por el pleno, donde los grupos de la 4T cuentan con la mayoría calificada necesaria.

En entrevista colectiva, durante un receso de la tercera reunión plenaria del grupo guinda, confió en que a pesar de las amenazas del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), la sesión de este viernes, en que se votará a los integrantes de la mesa directiva del Senado, se lleve a cabo de manera respetuosa.

“Eso esperaríamos; sin embargo, también decirles que tenemos la fortaleza y el compromiso para sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo.”

Acompañada por las otras senadoras de Morena que integrarán la mesa directiva, Castillo Juárez expuso asimismo que aplicará el reglamento, a fin de que no se repitan hechos como la confrontación de un día antes en la Comisión Permanente.

“El Parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y puede haber discusiones muy fuertes, pero lo importante es que haya respeto. Lo importante es la aplicación del reglamento y cumplir y hacer cumplir la Constitución”, apuntó.