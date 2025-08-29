Morena tiene “los votos necesarios” para aprobar hoy su nombramiento
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 7
La próxima presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se comprometió a conducir ese órgano del Congreso con imparcialidad, de forma institucional, sin declinar a sus principios ni renunciar a su trayectoria de izquierda.
La legisladora fue propuesta por el grupo mayoritario de Morena para encabezar la mesa directiva de esa Cámara durante el segundo año de la legislatura, que empieza el primero de septiembre, y su nombramiento debe ser votado hoy por el pleno, donde los grupos de la 4T cuentan con la mayoría calificada necesaria.
En entrevista colectiva, durante un receso de la tercera reunión plenaria del grupo guinda, confió en que a pesar de las amenazas del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), la sesión de este viernes, en que se votará a los integrantes de la mesa directiva del Senado, se lleve a cabo de manera respetuosa.
“Eso esperaríamos; sin embargo, también decirles que tenemos la fortaleza y el compromiso para sacar adelante todos los trabajos de este órgano legislativo.”
Acompañada por las otras senadoras de Morena que integrarán la mesa directiva, Castillo Juárez expuso asimismo que aplicará el reglamento, a fin de que no se repitan hechos como la confrontación de un día antes en la Comisión Permanente.
“El Parlamento viene de parlar, es decir, de hablar, y puede haber discusiones muy fuertes, pero lo importante es que haya respeto. Lo importante es la aplicación del reglamento y cumplir y hacer cumplir la Constitución”, apuntó.
Asimismo, destacó que por parte de Morena la acompañarán exclusivamente mujeres. La vicepresidenta será Verónica Camino, quien contendió con ella por la presidencia de esa Cámara, y las dos secretarias, Martina Kantún y Mariela Gutiérrez.
La senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien disputó también la presidencia del Senado, reconoció el triunfo y la trayectoria política y profesional de la hija de Heberto Castillo, figura emblemática de la izquierda.
Chavira agradeció el apoyo de sus compañeros, expresado por la mañana en la reunión plenaria de Morena, donde se destacó la importancia de llegar unidos al arranque del periodo ordinario.
La vocera del partido, Andrea Chávez, llamó a Laura Itzel Castillo “mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores”.
En tanto, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, dijo que cuentan con dos votos arriba de la mayoría calificada, junto con sus aliados, y podrán sacar adelante la planilla que encabezará Castillo Juárez.