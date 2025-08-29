Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 6

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aún no decide a quién propondrá como presidente de la mesa directiva, pues el debate interno al respecto apenas comenzó ayer y se llegará a una conclusión el próximo domingo, señaló el coordinador de ese grupo parlamentario, Elías Lixa.

En conferencia de prensa en Guadalajara, Jalisco, donde ayer comenzó la plenaria, indicó: “hemos acordado tomar unos días de intensa reflexión interna, que comienza hoy (ayer) y termina el día 31, y será el propio 31 que tomemos la definición de quiénes serán nuestros representantes en la mesa directiva”.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, dicha presidencia se rota en orden decreciente entre las fuerzas políticas: el primer año de la 66 Legislatura ese cargo correspondió a Morena, por ser el grupo mayoritario, y el segundo le toca a la segunda bancada más grande, que es la del PAN.