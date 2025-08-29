Viernes 29 de agosto de 2025, p. 6
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aún no decide a quién propondrá como presidente de la mesa directiva, pues el debate interno al respecto apenas comenzó ayer y se llegará a una conclusión el próximo domingo, señaló el coordinador de ese grupo parlamentario, Elías Lixa.
En conferencia de prensa en Guadalajara, Jalisco, donde ayer comenzó la plenaria, indicó: “hemos acordado tomar unos días de intensa reflexión interna, que comienza hoy (ayer) y termina el día 31, y será el propio 31 que tomemos la definición de quiénes serán nuestros representantes en la mesa directiva”.
De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, dicha presidencia se rota en orden decreciente entre las fuerzas políticas: el primer año de la 66 Legislatura ese cargo correspondió a Morena, por ser el grupo mayoritario, y el segundo le toca a la segunda bancada más grande, que es la del PAN.
Pese a ello, como se informó en este diario, algunos sectores duros de Morena y PT objetaron que Acción Nacional asumiera dicho cargo, en especial que recayera en legisladoras altamente críticas con el actual gobierno, como Kenia López Rabadán o Paulina Rubio Fernández. Sin embargo, el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó en varias ocasiones que se respetará el carácter rotativo de ese puesto.
Antes de la intervención de Lixa y del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el titular del comité estatal panista en Jalisco, Juan Pablo Colín, aseguró que “próximamente Kenia estará en la mesa directiva”, lo que provocó risas y expresiones de sorpresa entre sus colegas diputados.