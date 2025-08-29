Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, sostuvo que en las mesas de trabajo acordadas con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral abordarán la autonomía e independencia del instituto, “valores que deben quedar”.

En conferencia de prensa en el órgano comicial, expuso que acudieron a la reunión del martes, organizada en la Secretaría de Gobernación, con el propósito de “poner sobre la mesa las preocupaciones de ambas partes. Tenemos mucha claridad de que esto tiene dos grandes vertientes: la de la reforma política y el Estado mexicano, y lo que tiene que ver con el cambio a las leyes secundarias que tocan directamente el quehacer del INE”.

Ante ello, el primer acuerdo fue que presentarán una lista con “los grandes temas” de carácter operativo, logístico y técnico, para con base en ello constituir mesas de trabajo con asuntos altamente técnicos.

“La plática que se sostuvo con la comisión fue de un nivel de alto análisis y alta colaboración y participación en este proceso. No es bajo amenazas ni sosteniendo pláticas altisonantes y discordantes, sino poniendo al frente de la mesa lo que debe contribuir de acuerdo con la experiencia acumulada durante 35 años en este Instituto Nacional y, del otro lado, la experiencia acumulada en los diferentes procesos de reformas políticas. Creo que sí se toca el tema de la autonomía y de la independencia, valores que deben quedar dentro de la institución”, subrayó.