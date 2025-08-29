Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 5

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, dijo ayer que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en unos cuantos meses en una estadista mundial, con enorme prestigio y reconocimiento en prácticamente todo el orbe.

El canciller destacó lo anterior durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, a la que no acudieron los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Economía, Marcelo Ebrard, pero sí estuvieron los de Hacienda, Edgar Amador; Energía, Luz Elena González, y Medio Ambiente, Alicia Bárcena, así como la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.

De la Fuente recordó la participación de la mandataria en foros internacionales como el G-20 en Río de Janeiro, la Cumbre de la Celac y el G-7 en Canadá, donde fue ovacionada y reconocida “por su visión y propuesta de celebrar una cumbre mundial para el bienestar económico, con énfasis en América Latina y el Caribe”.

En la vieja casona de Xicoténcatl, el titular de la SRE reiteró que en la relación bilateral con Estados Unidos se trabaja bajo cuatro principios: confianza mutua, responsabilidad compartida, coordinación sin subordinación y respeto irrestricto a la soberanía.

“Sobre esos cuatro principios hemos abierto la conversación y el diálogo con nuestros homólogos estadunidenses en todos y cada uno de los temas de la agenda bilateral”, apuntó.