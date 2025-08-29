Reprueba ataque de Alito a Fernández Noroña
Demanda a legisladores no dividirse ante embestida para frenar la 4T
Viernes 29 de agosto de 2025, p. 5
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena mantenerse unidos “ante la embestida de quienes buscan frenar los avances de la transformación”, y consideró “absolutamente inaceptables y profundamente reprobables” los hechos violentos ocurridos la víspera en la sesión de la Comisión Permanente.
“La política no puede reducirse al insulto, menos a la violencia física”, expresó en la tercera reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Antes, en entrevista, se refirió también a la trifulca provocada por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el órgano del Congreso y llamó a “serenar los ánimos”.
Es inaceptable la violencia en cualquier término, subrayó. “Somos un gobierno que está por la paz y por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos, como el que vimos ayer, no son lo que quiere la sociedad mexicana”.
Durante el encuentro privado con los senadores del guinda, en la vieja sede de Xicoténcatl, formuló un reconocimiento y respaldo al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras la agresión que sufrió a manos de Alito Moreno.
En otra parte de su intervención, señaló que “en México hay libertad de expresión, cero censura y cero represión”, y el deber de legisladores y funcionarios “es hablar con la gente y evitar que sea confundida”.
Les hizo notar asimismo que la gobernabilidad “no es un concepto abstracto, sino hechos tangibles que se reflejan en el bienestar de la población”. Apuntó que “en México hay directriz, hay rumbo y una ruta bien trazada que pone fin a olvidos, rezagos, ocurrencias del pasado y marca la diferencia en las familias.
“Después de casi 100 años de políticos corruptos vinculados a la delincuencia y dedicados a saquear a nuestro país, no podemos volver atrás; se la debemos al pueblo”. Advirtió que el camino es largo, pero con unidad, convicción y trabajo responsable, construirán juntos “la patria que soñamos.
“Tenemos en la Presidencia de la República a una mujer honesta, valiente, inteligente, quien se levanta todos los días muy temprano para revisar los asuntos más relevantes con su gabinete, y que recorre pueblos y comunidades los fines de semana para supervisar avances de obras y programas.”
La secretaria de Gobernación se refirió además a la propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, la cual “no es un proyecto de un partido o de un gobierno, sino una causa de todo el pueblo”, apuntó.
México se encuentra, dijo ante los senadores, “frente a una puerta histórica” con esa reforma, cuyo objetivo es consolidar un sistema político más justo, transparente y cercano a la ciudadanía, para fortalecer la democracia.
La comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez “será un instrumento para escuchar, organizar debates y conjuntar aportaciones en una propuesta de reforma electoral que siempre tendrá al pueblo en el centro”, afirmó.
Icela Rodríguez reconoció el trabajo realizado por los senadores morenistas “para concretar los cambios legislativos necesarios” y el segundo piso de la 4T.