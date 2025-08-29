▲ “En México hay libertad de expresión, cero censura y cero represión”, afirmó ayer la titular de Gobernación durante la tercera reunión plenaria de los senadores de Morena. Foto La Jornada

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 5

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pidió a los senadores de Morena mantenerse unidos “ante la embestida de quienes buscan frenar los avances de la transformación”, y consideró “absolutamente inaceptables y profundamente reprobables” los hechos violentos ocurridos la víspera en la sesión de la Comisión Permanente.

“La política no puede reducirse al insulto, menos a la violencia física”, expresó en la tercera reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena. Antes, en entrevista, se refirió también a la trifulca provocada por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en el órgano del Congreso y llamó a “serenar los ánimos”.

Es inaceptable la violencia en cualquier término, subrayó. “Somos un gobierno que está por la paz y por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos, como el que vimos ayer, no son lo que quiere la sociedad mexicana”.

Durante el encuentro privado con los senadores del guinda, en la vieja sede de Xicoténcatl, formuló un reconocimiento y respaldo al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras la agresión que sufrió a manos de Alito Moreno.

En otra parte de su intervención, señaló que “en México hay libertad de expresión, cero censura y cero represión”, y el deber de legisladores y funcionarios “es hablar con la gente y evitar que sea confundida”.

Les hizo notar asimismo que la gobernabilidad “no es un concepto abstracto, sino hechos tangibles que se reflejan en el bienestar de la población”. Apuntó que “en México hay directriz, hay rumbo y una ruta bien trazada que pone fin a olvidos, rezagos, ocurrencias del pasado y marca la diferencia en las familias.