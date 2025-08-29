Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 4

Representantes de Morena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) llevaron a discusión el caso de la agresión del dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, contra el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña.

Durante el debate sobre los lineamientos para el uso de la lista nominal en las elecciones locales de Coahuila, Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena, argumentó que los hechos ocurridos en la Permanente ameritan ser analizados dentro del órgano electoral.

“Alito Moreno no es ningún perseguido político, sino un delincuente con fuero; es un criminal y estuvo expuesto a los ojos de todo el país”, afirmó Santiago Rodríguez. “No se trata de un hecho aislado ni de un arrebato, sino de la expresión más pura de la podredumbre del priísmo contemporáneo. Alito es la cara fiel del PRI: autoritaria, insultante y violenta. El priísmo es el porrismo”.

La respuesta llegó de inmediato por parte del representante del PRI, Emilio Suárez Licona, quien calificó al senador Fernández Noroña de personaje “controvertido, polémico y un provocador natural”. Aseguró que acumuló una serie de desafíos y actitudes alejadas de la cordialidad. Como ejemplo, mencionó que “constantemente se enfrascó en discusiones burdas y ofensivas contra la senadora Lilly Téllez”.