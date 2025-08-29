▲ Alejandro Moreno, en conferencia de prensa, llamó a crear un frente anti-Morena, con el objetivo de arrebatar al partido guinda la mayoría en el Congreso. Foto Cristina Rodríguez

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 29 de agosto de 2025, p. 4

Tras ser denunciado penalmente por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por agresiones físicas y amenazas, y enfrentar un proceso de desafuero, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contratacó ayer con una movilización en las calles –que aseguró será la primera de muchas–, hizo un llamado a la oposición a conformar un frente amplio contra Morena e interpuso acciones legales solicitando protección del Estado.

Por la mañana, en la sede del PRI y rodeado de sus compañeros legisladores, Alito minimizó la denuncia penal y la solicitud de desafuero, sosteniendo que él no dio el primer golpe y que fue agredido primero por Fernández Noroña durante el cierre de la Comisión Permanente del Congreso.

“El tema de las demandas son inverosímiles, fabricadas, ahí están los videos, ahí está la evidencia... eso no merece, ¿no?”, declaró.

Moreno también anunció que, como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), denunció ante 110 congresos del mundo la persecución política que, según él, enfrenta la oposición en México.

En la plenaria de las bancadas del PRI, senadores y diputados le expresaron su solidaridad con el grito de “¡no estás solo!”

Del traje a lo casual

Tras la conferencia, el ex gobernador de Campeche se cambió de ropa: dejó el traje y se sumó, de jeans y camisa roja, a una marcha de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que partió del Ángel de la Independencia hacia la glorieta del Caballito sobre Paseo de la Reforma.